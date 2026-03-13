Amsterdam: calo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 3,68%.



La tendenza ad una settimana di ArcelorMittal è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di ArcelorMittal mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,08.



