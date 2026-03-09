Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Seduta in ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un decremento dell'1,02%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 43.443. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45.571 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 42.734.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)