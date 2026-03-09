Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Seduta debole per il FTSE Mid Cap, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 56.135.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 55.322. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 57.761. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 54.509.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)