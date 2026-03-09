Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
In forte ribasso l'indice svizzero, che chiude la seduta con un disastroso -1,52%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12.849,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13.587,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12.603,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)