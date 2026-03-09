Azimut, Barclays: stime solo ritoccate dopo il quarto trimestre, focus su distribuzione e rischi TNB

Azimut

(Teleborsa) -segnala che i risultati del quarto trimestre dihanno superato le attese, ma le previsioni 2026 della banca d’affari erano già in linea con la guidance del gruppo, portando solo a un lieve aggiustamento delle stime.. La banca vede interessanti sia la capacità di distribuzione di capitale sia le prospettive di crescita, mentre individua come principali rischi l’esecuzione dello spin-off di TNB e l’evoluzione dei private markets nel contesto macro attuale.Sul, il management ha spiegato che Azimut e FSI stanno gestendo parti diverse del processo regolamentare: Azimut ha completato le attività di propria competenza, mentre FSI è in dialogo con l’autorità per l’autorizzazione all’attività bancaria. La conclusione dello spin-off è attesa nella seconda metà del 2026. L’impegno a una distribuzione di capitale significativa nei prossimi 18 mesi è interpretato da Barclays come segnale di fiducia nella realizzazione del progetto, pur restando un elemento da monitorare.Laè stata confermata: raccolta netta di 10 miliardi e utile netto di 550 milioni, con un tax rate normalizzato al 25%. Il management ha indicato un avvio d’anno molto forte, con oltre 3 miliardi di raccolta già registrati, e ha ribadito che le attività internazionali stanno crescendo in modo efficiente. Nessun rallentamento atteso nel fundraising dei private markets, con le prime finestre di rimborso previste tra il 2028 e il 2029. Le svalutazioni del quarto trimestre, pari a 25 milioni, sono state definite una tantum e legate a due investimenti di venture capital.Sul fronte della, Azimut ha confermato la distribuzione di circa il 26% della capitalizzazione entro il 2027, tramite un buyback da 500 milioni e dividendi per 750–800 milioni, inclusi 250 milioni attesi dai proventi TNB. Dal 2027 il gruppo passerà a dividendi intermedi semestrali. Il management resta aperto a operazioni di M&A selettive.Nel trimestre, l’utile netto è stato di 140 milioni, con un miglioramento dell’8% sulle stime, sostenuto da ricavi superiori alle attese e da un EBIT in crescita oltre le previsioni, solo in parte compensato da poste non ricorrenti sotto la linea operativa.