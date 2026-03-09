Barclays migliora il rating su alcune compagnie aeree europee su calo prezzo carburante

Barclays

(Teleborsa) - In un recente reporthasu alcunescommettendo che icon l'allentamento della"Riteniamo che il prezzo del cherosene probabilmente scenderà drasticamente quando la campagna aerea sull’Iran rallenterà o cesserà", ha affermato il broker.Barclays ha fissato il suoa 950$/MT per il primo trimestre del 2026, 1.000$/MT nel secondo trimestre, scendendo a 750$/MT nel terzo trimestre e 730$/MT nel quarto, normalizzandosi a 700$/MT successivamente.In particolare, Barclays ha portato(IAG) a "overweight" da "equal weight" e ha alzatoa "equal weight" da "underweight".Gli analisti hanno mantenuto su IAG ildi 4,40 sterline, a fronte delle 3,63 sterline della chiusura del 6 marzo. Il target price di Lufthansa è stato portato a 8 da 7,60 euro, rispetto a un prezzo di chiusura di 8,12 euro. Su Air France-KLM il TP è stato ridotto a 10,30 da 11 euro, mentre quello di Finnair è stato mantenuto a 2,80 euro.Barclays ha tuttavia avvertito che ilderivante dall’, che aveva aumentato i ricavi cargo delle compagnie aeree europee e la domanda di passeggeri sulle rotte per Asia e Africa, si stava già. Emirates ha annunciato la ripresa delle operazioni complete il 6 marzo.