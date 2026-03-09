Milano 16:24
Finanza, Trasporti
Barclays migliora il rating su alcune compagnie aeree europee su calo prezzo carburante
(Teleborsa) - In un recente report Barclays ha alzato il rating su alcune compagnie aeree europee scommettendo che i prezzi del cherosene scenderanno con l'allentamento della guerra in Iran.

"Riteniamo che il prezzo del cherosene probabilmente scenderà drasticamente quando la campagna aerea sull’Iran rallenterà o cesserà", ha affermato il broker.

Barclays ha fissato il suo scenario base per il prezzo del cherosene a 950$/MT per il primo trimestre del 2026, 1.000$/MT nel secondo trimestre, scendendo a 750$/MT nel terzo trimestre e 730$/MT nel quarto, normalizzandosi a 700$/MT successivamente.

In particolare, Barclays ha portato International Airlines Group (IAG) a "overweight" da "equal weight" e ha alzato Air France-KLM, Lufthansa e Finnair a "equal weight" da "underweight".

Gli analisti hanno mantenuto su IAG il prezzo obiettivo di 4,40 sterline, a fronte delle 3,63 sterline della chiusura del 6 marzo. Il target price di Lufthansa è stato portato a 8 da 7,60 euro, rispetto a un prezzo di chiusura di 8,12 euro. Su Air France-KLM il TP è stato ridotto a 10,30 da 11 euro, mentre quello di Finnair è stato mantenuto a 2,80 euro.

Barclays ha tuttavia avvertito che il guadagno straordinario derivante dall’interruzione dei vettori del Golfo, che aveva aumentato i ricavi cargo delle compagnie aeree europee e la domanda di passeggeri sulle rotte per Asia e Africa, si stava già dissolvendo. Emirates ha annunciato la ripresa delle operazioni complete il 6 marzo.



