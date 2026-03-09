BCE, i mercati scommettono su due rialzi dei tassi nel 2026

(Teleborsa) - Secondo leraccolte da Bloomberg, con l'innescarsi di una nuovaa causa del conflitto in, i mercati hanno iniziato a scommettere suda parte della Banca Centrale Europea entro l'anno. In base alle previsioni, la prima decisione in tal senso dovrebbe arrivare entroA convincere i trader di questo scenario è ladalleche rende l'Europa particolarmente vulnerabile a impatti sull'. L'agenzia di stampa finanziaria ha evidenziato che i trader stanno paragonando l'attuale shock con quello del 2022 seguito all'invasione dell'Ucraina.La reazione deiè stata immediata. Lunedì, i rendimenti dei Bund tedeschi a due anni sono balzati fino a 16 punti base, raggiungendo il 2,47%. Anche i titoli italiani hanno sofferto a causa della fuga dagli asset rischiosi, con lodecennale tra BTP e Bund che si è allargato a circaNel, le aspettative sono passate da due tagli a un rialzo dei tassi da parte della Bank of England, con i rendimenti dei Gilt a due anni balzati al 4,17%.