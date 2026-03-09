BCE, i mercati scommettono su due rialzi dei tassi nel 2026

(Teleborsa) - Secondo le stime
raccolte da Bloomberg, con l'innescarsi di una nuova crisi energetica
a causa del conflitto in Medio Oriente
, i mercati hanno iniziato a scommettere su due rialzi dei tassi d'interesse da 25 punti base
da parte della Banca Centrale Europea entro l'anno. In base alle previsioni, la prima decisione in tal senso dovrebbe arrivare entro giugno
.
A convincere i trader di questo scenario è la dipendenza
dalle importazioni di carburante
che rende l'Europa particolarmente vulnerabile a impatti sull'inflazione
. L'agenzia di stampa finanziaria ha evidenziato che i trader stanno paragonando l'attuale shock con quello del 2022 seguito all'invasione dell'Ucraina.
La reazione dei mercati obbligazionari
è stata immediata. Lunedì, i rendimenti dei Bund tedeschi a due anni sono balzati fino a 16 punti base, raggiungendo il 2,47%. Anche i titoli italiani hanno sofferto a causa della fuga dagli asset rischiosi, con lo spread
decennale tra BTP e Bund che si è allargato a circa 80 punti base
.
Nel Regno Unito
, le aspettative sono passate da due tagli a un rialzo dei tassi da parte della Bank of England, con i rendimenti dei Gilt a due anni balzati al 4,17%.(Foto: © iloveotto/123RF)