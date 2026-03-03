Milano 17:29
Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in febbraio

Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in febbraio
Unione Europea, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,9%, in aumento rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +1,7%).

