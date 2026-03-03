Milano
Martedì 3 Marzo 2026, ore 17.46
Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in febbraio
03 marzo 2026 - 11.10
Unione Europea,
Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,9%
, in aumento rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +1,7%).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
