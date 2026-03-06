Milano 9:03
Snam, Deutsche Bank incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha incrementato a 7,2 euro per azione (dai precedenti 7 euro) il target price su Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
