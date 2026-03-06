Milano
Snam, Deutsche Bank incrementa target price e conferma Buy
Energia
,
Finanza
,
Consensus
06 marzo 2026 - 09.05
(Teleborsa) -
Deutsche Bank
ha incrementato a
7,2 euro
per azione (dai precedenti 7 euro) il
target price
su
Snam
, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, confermando la
raccomandazione
"
Buy
" sul titolo.
