Enel, BofA alza target price e conferma Neutral. Doppio upgrade per Endesa

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 9,2 euro, +9%) ilsu, colosso energetico italiano, confermando la" e sottolineando che è uno dei titoli con il rapporto P/E più basso tra le utility europee e che il suo ultimo piano strategico ha sorpreso positivamente in termini di prospettive di crescita.Il giudizio è arrivato all'interno di unin cui c'è stato un doppio upgrade a "Buy" per(TP a 37,7 euro da 26,5 euro) e la conferma del "Buy" per(TP a 19,8 euro da 19,3 euro).In merito a Enel, BofA afferma che - sebbene il nuovo piano strategico 2026-28 abbia sorpreso positivamente in termini di guidance per l'utile per azione (EPS) - "". Il piano aumenta gli investimenti totali di oltre il 20%, ma gli investimenti in conto capitale nelle reti rimangono invariati, con la spesa incrementale orientata verso acquisizioni e fusioni nel settore delle energie rinnovabili. Ciò rafforza l'opinione che, "al di fuori di Endesa, Enel non goda del vantaggio organico sugli investimenti in rete di cui godono diversi concorrenti", si legge nella ricerca.BofA ritiene inoltre che gli obiettivi di crescita di Enel si basino su un'ipotesi implicita di espansione del margine retail in Italia, dove attualmente vi è una forte attenzione politica all'accessibilità economica. Nel frattempo, la crescita derivante dall'espansione della rete e dalle efficienze sui costi è in gran parte concentrata su Endesa. Osserva anche: il rischio di coda del decreto energia italiano, la risoluzione della concessione di San Paolo e l'incertezza sul rinnovo della concessione idroelettrica italiana.Detto questo, il(dividendo annualizzato del 6,1% e rendimento da riacquisto di azioni nel periodo 2026-2028) e da un P/E 2026E conveniente, pari a circa 13 volte.