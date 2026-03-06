Milano 12:53
44.127 -1,08%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:53
10.356 -0,56%
Francoforte 12:53
23.593 -0,93%

Francoforte: in calo Hochtief

Composto ribasso per la big tedesca delle costruzioni, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.
