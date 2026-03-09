Milano 17:35
Francoforte: calo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Siemens Healthineers, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,25 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 40,41. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 38,81.

