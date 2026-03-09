Francoforte: calo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Siemens Healthineers
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,25 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 40,41. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 38,81.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)