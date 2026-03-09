Francoforte: giornata depressa per E.ON

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca
, con una flessione dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che E.ON
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -7,01%, rispetto a -8,2% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,47 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 18,12. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)