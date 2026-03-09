Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,67%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,99 Euro. Prima resistenza a 26,39. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)