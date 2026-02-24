Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

DAX

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,25%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 29,75 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 30,37. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 29,52.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)