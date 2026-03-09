Milano 17:35
Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Composto ribasso per Jungheinrich Ag Pref, in flessione del 3,23% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Jungheinrich Ag Pref subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Jungheinrich Ag Pref, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,04 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29,74. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 28,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
