Perde Jungheinrich Ag Pref sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso Jungheinrich Ag Pref
, che mostra un -5,74%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Jungheinrich Ag Pref
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,72 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,06. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)