Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:06
25.312 +0,94%
Dow Jones 18:06
50.118 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Londra: violenta contrazione per NatWest Group
Si muove in perdita il gruppo bancario inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,22% sui valori precedenti.
