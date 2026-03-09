Milano 17:35
Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Retrocede il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con un ribasso del 2,62%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Meliá Hotels International è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 7,893 Euro e supporto a 7,713. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 8,073.

