Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International

proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo

Ibex 35

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,62%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 7,893 Euro e supporto a 7,713. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 8,073.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)