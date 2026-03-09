Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Retrocede il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, con un ribasso del 2,62%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Meliá Hotels International
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 7,893 Euro e supporto a 7,713. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 8,073.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)