Si muove in ribasso Meliá Hotels International a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, che esibisce una perdita secca del 5,22% sui valori precedenti.
Il movimento di Meliá Hotels International
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di breve periodo di Meliá Hotels International
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,013 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,798. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,228.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)