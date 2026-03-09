New York: i venditori si accaniscono su Expedia

(Teleborsa) - Ribasso per il comparatore turistico mondiale
, che passa di mano in perdita del 4,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Expedia
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Expedia
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Expedia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 244,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 230,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 257,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)