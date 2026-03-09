Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:53
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:53
47.183 -0,67%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: performance negativa per 3M

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per 3M
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso industriale, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.

L'andamento di 3M nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 146,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 150,9. Il peggioramento del gigante della manifattura è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 145,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```