Milano
17:29
46.257
-2,02%
Nasdaq
17:31
24.843
-0,47%
Dow Jones
17:31
48.726
-0,52%
Londra
17:29
10.771
-1,28%
Francoforte
17:30
24.672
-2,42%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.47
/ Parigi: performance negativa per Renault
Parigi: performance negativa per Renault
Migliori e peggiori
,
In breve
02 marzo 2026 - 13.00
Ribasso composto e controllato per la
casa automobilistica francese
, che presenta una flessione del 3,64% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Renault
-5,57%
