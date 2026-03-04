Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che lievita del 2,73%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leonardo
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del contractor italiano nel settore Difesa
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)