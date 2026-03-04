Milano 11:43
45.074 +1,36%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:43
10.531 +0,44%
Francoforte 11:43
24.143 +1,48%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita del 2,73%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leonardo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del contractor italiano nel settore Difesa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
