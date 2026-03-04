Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

contractor italiano nel settore Difesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,73%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)