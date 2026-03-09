Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Prysmian

(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,17%.
Il trend di Prysmian
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda produttrice di cavi
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 92,73 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 95,23. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 91,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)