Eurotech, upgrade a Buy da Intesa con aumento di capitale che sostiene turnaround

Intesa Sanpaolo

Eurotech

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,98 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), migliorando laa "" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 36%.Gli analisti ricordano che il management ha annunciato un nuovo piano e un aumento di capitale per supportare la crescita. Dopo una stabilizzazione e una moderata espansione nel 2026-27, i ricavi dovrebbero raggiungere gli 80 milioni di euro nel 2028 e i 100 milioni di euro nel 2030, mentreIntesa Sanpaolo ha sostanzialmente allineato le stime agli obiettivi del piano e ritiene che "". Inoltre, viene sottolineato che tale turnaround si basa sul ritorno a una crescita costante a due cifre degli ordini acquisiti e che l'esecuzione trimestrale sarà fondamentale per confermare tale ipotesi.