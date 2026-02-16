Eurotech, upgrade a Buy da Intesa con aumento di capitale che sostiene turnaround

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 1,20 euro
per azione (dai precedenti 0,98 euro) il target price
su Eurotech
, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), migliorando la raccomandazione
a "Buy
" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 36%.
Gli analisti ricordano che il management ha annunciato un nuovo piano e un aumento di capitale per supportare la crescita. Dopo una stabilizzazione e una moderata espansione nel 2026-27, i ricavi dovrebbero raggiungere gli 80 milioni di euro nel 2028 e i 100 milioni di euro nel 2030, mentre l'EBITDA dovrebbe tornare positivo nel 2026 e l'EBIT nel 2027
.
Intesa Sanpaolo ha sostanzialmente allineato le stime agli obiettivi del piano e ritiene che "il turnaround sarà più solido e supportato dalla stabilità finanziaria successiva all'aumento di capitale
". Inoltre, viene sottolineato che tale turnaround si basa sul ritorno a una crescita costante a due cifre degli ordini acquisiti e che l'esecuzione trimestrale sarà fondamentale per confermare tale ipotesi.