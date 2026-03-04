Hera, Comitato soci pubblici conferma Cristian Fabbri e Orazio Iacono per il triennio 2026-2029

(Teleborsa) - Il Comitato di sindacato dei soci pubblici
di Hera
, riunitosi oggi a Bologna sotto la presidenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, ha confermato gli attuali vertici della multiutility. Cristian Fabbri
, nel ruolo di Presidente Esecutivo, e Orazio Iacono
, come Amministratore Delegato, guideranno l'azienda anche per il mandato 2026-2029.
Durante la riunione è stata approvata la lista dei candidati
per il Consiglio di Amministrazione
e il Collegio Sindacale
, che verrà presentata ufficialmente all'Assemblea dei Soci il prossimo 29 aprile 2026. Come previsto dalla normativa vigente, i nomi in lista saranno resi pubblici entro l'8 aprile. Spetterà ora all'Assemblea deliberare definitivamente sul rinnovo degli organi sociali per il prossimo triennio.