Milano 13:29
44.882 +1,95%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:29
10.384 +1,32%
Francoforte 13:29
23.847 +1,87%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,46%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9072. Supporto visto a quota 0,9004. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,914.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```