Milano 13:30
44.853 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:30
10.377 +1,24%
Francoforte 13:30
23.825 +1,78%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 9 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43.588 con area di resistenza individuata a quota 44.900. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43.150.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```