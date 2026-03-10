Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 9 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43.588 con area di resistenza individuata a quota 44.900. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43.150.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)