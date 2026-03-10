Milano
17:35
45.202
+2,67%
Nasdaq
20:19
25.042
+0,30%
Dow Jones
20:19
47.899
+0,33%
Londra
17:35
10.412
+1,59%
Francoforte
17:35
23.969
+2,39%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 20.36
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 3,05%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 3,05%
Ibex 35 chiude a 17.445 Euro
In breve
,
Finanza
10 marzo 2026 - 17.53
Madrid guadagna bene e porta a casa un +3,05%, terminando la sessione a 17.445 Euro.
Condividi
Argomenti trattati
Madrid
(166)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+3,05%
