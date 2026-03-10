Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:19
25.042 +0,30%
Dow Jones 20:19
47.899 +0,33%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 3,05%

Ibex 35 chiude a 17.445 Euro

In breve, Finanza
Madrid guadagna bene e porta a casa un +3,05%, terminando la sessione a 17.445 Euro.
