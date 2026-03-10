Milano 13:33
44.852 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:33
10.375 +1,22%
Francoforte 13:33
23.826 +1,78%

Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,08%

L'Indice Hang Seng termina a 25.937,81 punti

Brilla Hong Kong, in aumento del 2,08%, chiude a 25.937,81 punti.
