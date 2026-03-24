Milano 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,83%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 24.828,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,83%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,83%), archiviando le contrattazioni a 24.828,86 punti.
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