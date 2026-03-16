Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:03
24.685 +1,25%
Dow Jones 20:03
46.988 +0,92%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,44%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.833,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,44%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,44%, terminando la sessione a 25.833,22 punti.
Condividi
```