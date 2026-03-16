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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,44%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.833,22 punti
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Finanza
16 marzo 2026 - 09.25
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,44%, terminando la sessione a 25.833,22 punti.
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