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/ Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,24%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,24%
L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.895,94 punti
In breve
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Finanza
17 marzo 2026 - 09.25
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,24%, terminando a 25.895,94 punti.
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