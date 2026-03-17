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Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,24%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.895,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,24%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,24%, terminando a 25.895,94 punti.
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