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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,79%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 25.062,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,79%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,79%), archiviando le contrattazioni a 25.062,28 punti.
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