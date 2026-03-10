Milano 10-mar
45.202 +2,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 -0,04%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 10-mar
10.412 +1,59%
Francoforte 10-mar
23.969 +2,39%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,07%

Il Dow Jones chiude a 47.706,51 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 47.706,51 punti.
