Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 22:00
25.013 +0,87%
Dow Jones 22:00
49.626 +0,47%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,47%

Il Dow Jones chiude la seduta a 49.625,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,47%
L'indice più importante di Wall Street riporta un guadagno dello 0,47% e termina a 49.625,97 punti.
Condividi
```