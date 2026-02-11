New York: brusca correzione per CoStar

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che passa di mano in perdita del 4,66%.
L'andamento di CoStar
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di CoStar
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,72 USD con area di resistenza individuata a quota 49,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)