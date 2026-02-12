Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:05
24.822 -1,51%
Dow Jones 20:05
49.625 -0,99%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

CoStar scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
CoStar scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che passa di mano in perdita del 7,04%.

La tendenza ad una settimana di CoStar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 42,93 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 47,05. Il peggioramento di CoStar è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```