Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 21:00
24.956 -0,04%
Dow Jones 21:00
47.707 -0,07%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Dassault Aviation presenta il suo ultimo business jet a lungo raggio

Economia, Trasporti
Dassault Aviation presenta il suo ultimo business jet a lungo raggio
(Teleborsa) - Dassault Aviation ha presentato martedì il suo ultimo jet business a lungo raggio, il Falcon 10X.

Il nuovo jet da 80 milioni di dollari presenta la cabina più grande del mercato e sarà in grado di collegare città come New York e Shanghai, ha dichiarato Dassault durante una cerimonia per i fornitori e decine di facoltosi potenziali acquirenti presso il suo stabilimento di Mérignac in Francia.

Si tratta di una tappa fondamentale per il costruttore aeronautico francese nella sfida ai grandi rivali nordamericani nel segmento di fascia alta del mercato degli aerei di lusso.
Condividi
```