Dassault Aviation prevede aumento del fatturato a doppia cifra anche nel 2026

Dassault Aviation

(Teleborsa) -, società francese attiva nella progettazione e costruzione di aerei militari, ha chiuso ilcon unpari a 7,4 miliardi di euro (rispetto ai 6.230 milioni di euro del 2024), con la consegna di 26 Rafale (per una guidance di 25) e 37 Falcon (per una guidance di 40). L'è stato pari a 635 milioni di euro, in aumento del 22% rispetto al 2024. L'ha raggiunto i 1.061 milioni di euro, rispetto ai 1.056 milioni di euro del 2024. Sull'utile netto incide la maggiorazione fiscale di 96 milioni di euro in Francia (escludendo tale maggiorazione, l'utile netto sarebbe stato pari a 1.157 milioni di euro).Ilammonta a 46,6 miliardi di euro (rispetto ai 43.224 milioni di euro al 31 dicembre 2024), inclusi 220 Rafale e 73 Falcon. Gli ordini consolidati del 2025 sono stati pari a 10.941 milioni di euro, rispetto ai 10.869 milioni di euro del 2024. Gli ordini esteri hanno rappresentato l'89%.Leper ilindicano un aumento del fatturato netto rispetto al 2025, raggiungendo la soglia degli 8,5 miliardi di euro (inclusa la consegna di 40 Falcon e 28 Rafale)."Ilper l'attività aziendale - ha commentato il- Allo stesso tempo, la pressione fiscale erode la competitività dell'azienda. Sebbene il bilancio della difesa francese, compresi i suoi "passi", sia mantenuto, la sua attuazione richiede una revisione della Legge sulla Programmazione Militare. Inoltre, permane l'incertezza riguardo al FCAS (Future Combat Air System)"."In questo contesto impegnativo, ilcon la consegna del 300° Rafale e un ordine per 26 Rafale da parte della Marina indiana - ha aggiunto - La decisione, presa dopo la chiusura dell'accordo, del Defence Acquisition Council di avviare trattative dirette per l'acquisizione di 114 Rafale da parte dell'India rafforza la necessità dell'iniziativa "Make in India", già sottolineata nel 2025 con l'acquisizione della quota di maggioranza di DRAL e le partnership con aziende come Tata Advanced Systems e altri attori industriali indiani"."In un mercato caratterizzato dalle incertezze legate ai dazi negli Stati Uniti nella prima metà del 2025, l'attività Falcon ha registrato 31 ordini e 37 consegne. La", ha concluso.