Milano 13:36
44.914 +2,02%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:36
10.385 +1,32%
Francoforte 13:36
23.855 +1,91%

Francoforte: andamento rialzista per E.ON

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per E.ON
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia energetica tedesca, che lievita del 3,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di E.ON evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di Dusseldorf rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di E.ON, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 19,21 Euro. Primo supporto visto a 18,82. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```