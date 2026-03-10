Francoforte: andamento rialzista per E.ON

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia energetica tedesca
, che lievita del 3,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di E.ON
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di Dusseldorf
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di E.ON
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 19,21 Euro. Primo supporto visto a 18,82. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)