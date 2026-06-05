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Francoforte: andamento rialzista per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Scout24
Bene la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con un rialzo del 2,55%.
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