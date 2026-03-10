Francoforte: risultato positivo per Fresenius

(Teleborsa) - Bene la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, con un rialzo del 2,46%.
L'andamento di Fresenius
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico del colosso farmaceutico tedesco
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 48,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)