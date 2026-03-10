Francoforte: risultato positivo per Fresenius

compagnia attiva nel settore farmaceutico

Fresenius

DAX

colosso farmaceutico tedesco

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,46%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 48,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)