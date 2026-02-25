Milano 9:56
47.072 +0,90%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:56
10.764 +0,78%
25.043 +0,23%

Pesante sul mercato di Francoforte Fresenius

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Fresenius
Si muove in perdita la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.
Condividi
```