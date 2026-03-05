Milano 11:59
Francoforte: andamento negativo per Fresenius

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso farmaceutico tedesco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,77 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47,69 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 46,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
