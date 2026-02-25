Milano 9:53
47.056 +0,87%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:53
10.765 +0,79%
25.039 +0,21%

Francoforte: violenta contrazione per Fresenius

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che esibisce una perdita secca del 3,95% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,75 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,65. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
