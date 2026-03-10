Francoforte: scatto rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Protagonista il produttore tedesco di rame
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico della big europea del rame
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 164,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 168,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 162,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)