Francoforte: scatto rialzista per Aurubis

produttore tedesco di rame

MDAX

Aurubis

big europea del rame

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 164,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 168,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 162,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)