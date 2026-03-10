Italia, prezzi alla produzione industria tornano ad aumentare a gennaio per effetto energia

(Teleborsa) - A2026, iaumentano dell'1,5% su base mensile e flettono dell'1,6% su base annua (era -1,4% a dicembre 2025). Lo comunica l'Istat, spiegando che tornano ad aumentare su base mensile principalmente per effetto del forte rialzo dei prezzi della componente energetica sul mercato interno.Suli prezzi crescono del 2,0% su base mensile e flettono del 2,1% su base annua (da -2,0% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale moderato (+0,4%) e una crescita tendenziale dell'1,1% (da +0,9% di dicembre 2025).Suli prezzi aumentano dello 0,2% su base mensile (+0,3% area euro, +0,1% area non euro) e dello 0,1% su base annua (+0,5% area euro, -0,3% area non euro).Nelnovembre 2025-gennaio 2026, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria crescono dello 0,9% (+1,1% mercato interno, +0,4% mercato estero).A gennaio 2026, fra le, le flessioni tendenziali più ampie si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-10,7% mercato interno, -17,2% area euro, -16,4% area non euro). Gli incrementi tendenziali maggiori riguardano metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,3% mercato interno), mezzi di trasporto (+5,0% area euro), e altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+9,8% area non euro). Sul mercato interno, la flessione su base annua dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas, sebbene in attenuazione, resta ampia (-6,1%, da -6,9% di dicembre 2025).A gennaio 2026, i prezzi alla produzione delle costruzioni perdiminuiscono dello 0,1% su base mensile mentre crescono dell'1,9% su base annua (da +1,6% di dicembre 2025); quelli di Strade e ferrovie aumentano dello 0,1% in termini congiunturali e flettono dello 0,3% in termini tendenziali (era +0,1% a dicembre 2025). Nel trimestre novembre 2025-gennaio 2026, rispetto al precedente, i prezzi sia di Edifici residenziali e non residenziali sia di Strade e ferrovie rimangono invariati.