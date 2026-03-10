Lavoro, Fava (Inps): "Creare le condizioni per il rientro dei giovani italiani all’estero"

(Teleborsa) - L’Italia deve tornare a essere un Paese capace di richiamare i propri talenti
. Non solo di formarli e vederli partire. È il messaggio che il presidente dell’INPS Gabriele Fava
ha lanciato alla London School of Economics
, intervenendo all’Italian Symposium 2026, l’iniziativa promossa da United ItalianSocieties che riunisce gli studenti italiani all’estero.
Nel panel
dedicato al futuro dell’economia italiana, accanto ad Alessandro Profumo
e Andrea Mignanelli
, Fava ha posto al centro una questione che riguarda il futuro stesso del Paese. Il rapporto tra lavoro, nuove generazioni e mobilità internazionale: "dobbiamo creare le condizioni perché i giovani italiani che oggi studiano o lavorano all’estero possano tornare. A Londra ho incontrato molti ragazzi che vorrebbero rientrare, ma che chiedono opportunità professionali e prospettive realmente competitive".
Oggi gli studenti italiani
che studiano all’estero sono oltre 77 mila, di cui circa 14 mila nel Regno Unito. Una comunità dinamica e altamente qualificata che rappresenta uno dei capitali umani più preziosi per il futuro del Paese.
Per il presidente dell’INPS la sfida non riguarda solo i giovani
. "C’è anche un’altra generazione di cui dobbiamo valorizzare l’esperienza. Molti professionisti senior rappresentano ancora una risorsa straordinaria per il sistema economico e sociale. Non possono essere considerati un costo". Secondo Fava, il cambiamento del mercato del lavoro
impone anche una trasformazione del sistema di protezione sociale. Le carriere non sono più lineari e i percorsi professionali attraversano fasi diverse, passaggi e cambiamenti.
"Il welfare
non può intervenire soltanto quando il problema è già esploso. Deve accompagnare le persone nelle transizioni della vita e del lavoro". È in questa direzione che l’INPS
sta lavorando negli ultimi anni, ripensando il rapporto con gli utenti a partire dagli eventi della vita e puntando su digitalizzazione, personalizzazione dei servizi e utilizzo dell’intelligenza artificiale
.
L’obiettivo
è costruire un sistema di tutele capace di seguire la persona lungo tutto il suo percorso professionale
. "Il compito delle istituzioni oggi è fare in modo che le tutele non restino legate a una singola forma contrattuale
ma accompagnino la persona nel tempo. Solo così innovazione tecnologica e coesione sociale possono crescere insieme".