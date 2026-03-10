Lavoro, Fava (Inps): "Creare le condizioni per il rientro dei giovani italiani all’estero"

(Teleborsa) - L’Italia deve tornare a essere un Paese capace di richiamare i propri. Non solo di formarli e vederli partire. È il messaggio che il presidente dell’INPSha lanciato alla, intervenendo all’Italian Symposium 2026, l’iniziativa promossa da United ItalianSocieties che riunisce gli studenti italiani all’estero.Neldedicato al futuro dell’economia italiana, accanto ad, Fava ha posto al centro una questione che riguarda il futuro stesso del Paese. Il rapporto tra lavoro, nuove generazioni e mobilità internazionale: "dobbiamo creare le condizioni perché i giovani italiani che oggi studiano o lavorano all’estero possano tornare. A Londra ho incontrato molti ragazzi che vorrebbero rientrare, ma che chiedono opportunità professionali e prospettive realmente competitive".Oggi gliche studiano all’estero sono oltre 77 mila, di cui circa 14 mila nel Regno Unito. Una comunità dinamica e altamente qualificata che rappresenta uno dei capitali umani più preziosi per il futuro del Paese.Per il presidente dell’INPS la sfida non riguarda solo i. "C’è anche un’altra generazione di cui dobbiamo valorizzare l’esperienza. Molti professionisti senior rappresentano ancora una risorsa straordinaria per il sistema economico e sociale. Non possono essere considerati un costo". Secondo Fava, il cambiamento delimpone anche una trasformazione del sistema di protezione sociale. Le carriere non sono più lineari e i percorsi professionali attraversano fasi diverse, passaggi e cambiamenti."Ilnon può intervenire soltanto quando il problema è già esploso. Deve accompagnare le persone nelle transizioni della vita e del lavoro". È in questa direzione che l’sta lavorando negli ultimi anni, ripensando il rapporto con gli utenti a partire dagli eventi della vita e puntando su digitalizzazione, personalizzazione dei servizi e utilizzo dell’L’è costruire un sistema di tutele capace di seguire la persona lungo tutto il suo. "Il compito delle istituzioni oggi è fare in modo che le tutele non restino legate a una singolama accompagnino la persona nel tempo. Solo così innovazione tecnologica e coesione sociale possono crescere insieme".